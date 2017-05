Deep Silver vient redonner des nouvelles de, spin-off de la franchisequi profitera d'un peu de liberté pour tenter de nouvelles choses, comme des missions plus nerveuses, des personnages aux caractéristiques propres, et la possibilité de sélectionner trois héros par mission pour switcher de l'un à l'autre (à défaut d'un mode coop).Sortie prévue le 15 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.