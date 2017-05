Pro Evolution Soccer 2018 se dévoile

On pouvait s'y attendre vu le leak la nuit dernière et comme prévu, Konami nous confirme donc l'existence deà venir pour le 14 septembre en Europe sur PC, PlayStation 4, Xbox One, mais également sur PlayStation 3 et Xbox 360 comme c'est souvent le cas avec les jeux du genre.En vrac :- Meilleur système de protection du ballon- Real Touch+ pour un meilleur contrôle de balle- Nouveau système de coups francs et de penalty- Vitesse de jeu plus réaliste- Mode Sélection Aléatoire- Mode coop en ligne pour du 2V2 et 3V3- Intégration de la Ligue PES- Mode Master League amélioré avec des tournois de pré-saison, un système de transfert amélioré, des interviews pré-matchs et des scènes dans les vestiaires (alléchant).- Nouvelle interface- Davantage de détails dans les stades- Davantage de captures pour une animation beaucoup plus réaliste.- Contrairement aux précédentes éditions, ce cru 2018 offrira enfin une édition PC digne.Konami donne enfin RDV le 13 juin en période E3 pour une présentation plus complète.