Guardians of the Galaxy : trailer de lancement

Telltale rappelle l'arrivée ce mardi 18 avril de son adaptation de, ou plus précisément le premier épisode qui comme de coutume sera vendu pour 4,99 euros sur PC/Mac, PlayStation 4, Xbox One et mobiles (iOS & Android).Cinq épisodes sont au programme et une version boîte arrivera le 2 mai sur consoles, incluant de nouveau le premier épisode et le Season Pass directement sur le disque.