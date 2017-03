Planescape Torment confirme son retour

Monument du RPG PC lancé il y a 18 ans,reviendra comme on s'y attendait avec une « Enhanced Edition » officiellement confirmée par Beamdog.Comme pour, on aura donc droit à une résolution en hausse pouvant aller jusqu'au 4K, une interface remaniée et une partie audio refaite.Prévu « prochainement » sur PC/Mac/Linux et mobiles,fut récompensé il y a presque deux décennies pour la qualité de son écriture, ses nombreux choix et son scénario pas comme les autres : on y incarne Sans-Nom, un étrange immortel qui après chaque mort finit par se réveiller à nouveau, parfois amnésique (c'est d'ailleurs le point de départ du jeu), en rajoutant que chacune de ses résurrections cause la mort d'un habitant innocent.On vous laisse avec le premier trailer.