GC : nos impressions sur Lords of the Fallen

Impressions :

En développement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One,reste pour l'heure l'un des mystérieux projets de CI Games (ex-City Interactive). Annoncé en plein E3, le titre a profité de la GamesCom 2013 pour mieux se montrer et en impressionner quelques uns de plus. Non-jouable, mais présenté par ses créateurs, le titre est un action-RPG dans la veine de plusieurs jeux sortis sur Xbox 360 ou PlayStation 3 commeou encore. Il partage en effet ce goût pour les confrontations musclées avec l'ennemi, et ce côté prononcé pour les dialogues en plus d'un scénario qui semble relativement poussé. En tout cas selon les promesses car il faudra se contenter pour le moment de quelques cut-scenes et mystérieux tatouages sur le personnage principal, en attendant que les développeurs souhaitent en dévoiler davantage.Côté gameplay, le jeu semble cependant assez classique puisque l'on retrouve beaucoup d'éléments du genre, à l'instar d'unqui regroupe un melting-pot de tout ce que l'on peut faire de mieux sur consoles. Les boss ont des techniques bien précises qu'il faut adopter rapidement afin de se concentrer sur leurs points faibles et les attaques se déroulent sous la forme de combos avec quelques pouvoirs spéciaux. Se déroulant dans un univers d'heroic-fantasy avec un héros qui a la classe, ce nouveau projet devrait en effet avoir droit à son lot de pouvoirs aussi divers que variés. Dans la démo que nous avons pu voir, il était notamment question d'un clone occupant un ennemi le temps de vous faufiler derrière lui en mode furtif. Et comme dans tout action-RPG qui se respecte, on retrouve les arbres de talents pour améliorer et personnaliser ses attaques.Si visuellement,nous a paru vraiment impressionnant (le jeu tournait sur une configuration semblable à une Xbox One) avec des couleurs à couper le souffle et un aliasing absent, les décors pourtant fournis en détails,nous ont paru un peu vides. Pas de PNJ, pas vraiment de vie, tout semblait statique. Mais le développeur s'est empressé de répondre qu'il ne s'agissait que d'une démo et qu'il était prévu dans la version finale de remplir toutes les zones de jeux d'animations et de personnages en tout genre. Dans le même temps, il faudra également espérer que le scénario massif promis plus haut soit vraiment au rendez-vous puisqu'il ne faudra compter sur aucun mode coop ou multi pour compléter d'éventuelles lacunes.Lords of the Fallen fait partie de ces jeux dont on peut attendre beaucoup. Même si le nom de l'éditeur laisse planer le doute quant à ses qualités intrinsèques, ce que l'on a pu voir reste pour le moment vraiment impressionnant et reste à voir si l'on tient là ce qui deviendra ou non l'une des premières surprises Next-Gen. Réponse l'année prochaine.