Preview : Prototype 2

Si le premier épisode ne nous avait pas laissé indifférent, le titre avait malheureusement encore beaucoup de lacunes avant de réellement nous surprendre. Graphiquement très correct sans pour autant nous émerveiller,avait tout de même déplacé les foules et s'était même très bien vendu, instaurant même un scénario plutôt intéressant pour un sandbox. La suite aura mis du temps à venir, mais ça y est, son arrivée est désormais programmée pour le 24 avril prochain sur consoles et PC, et c'est lors de la GamesCom 2011 que nous avons pu découvrir le titre sur Xbox 360, et force est de constater que ce premier essai était particulièrement prometteur.C'est avec une certaine impatience que l'on attendait la présentation en pré-alpha de la version jouable de. Le scénario change de héros et nous met dans la peau de James Heller, un ancien militaire, qui est doté des mêmes super-pouvoirs que le disparu Alex Mercer. L'action se déroule quelques mois après le premier épisode, et la vie à New York est devenue de plus en plus dangereuse. L'infection commence sérieusement à poser problème et trois zones bien distinctes ont fait leur apparition afin d'endiguer la corruption. La grosse pomme est aux mains de Blakwatch, une milice privée, qui fait régner la terreur parmi la population… ou ce qu'il en reste. Car malheureusement pour elle, l'infection se dégrade de plus en plus. Selon les dires des développeurs, notre nouveau héros pourra voguer de zone en zone dès lors qu'il aura terminé un certain nombre de missions.Carne change pas sa sauce d'un iota, on est dans un monde très ouvert sans véritables temps de chargement et vous devrez en plus de la quête principale, remplir diverses missions secondaires. Cet immense défouloir vidéoludique se mêle à un scénario simplifié, mais qui implique très nettement le joueur. Survolé, le système de personnalisation des compétences promettait beaucoup avec des mutations à débloquer et de nouveaux combos à essayer face aux foyers d'infection.Dans les séquences présentées, le héros pouvait prendre possession de ses ennemis afin de les infiltrer plus facilement avant de tout simplement faire exploser son captif histoire de faire diversion. La séquence action quant à elle, proposait un James Heller face à un hélicoptère et où il fallait retourner l'arme de son ennemi contre lui. Dans les deux cas, on admirait surtout les graphismes qui sont un cran au-dessus par rapport au premier épisode. Toujours aussi sanglant, le titre proposait donc des effets graphiques de toute beauté et les globules rouges jaillissaient à plein tube. Les explosions, les cut-scene et les phases de combats étaient impressionnantes de réalismes et le tout sans que l'aliasing viennent gâcher le plaisir. Que demande le peuple ?S'il ne s'agissait qu'une d'une version pré-alpha, elle s'avère en tout cas extrêmement bien ficelée. Suffisamment d'ailleurs pour être dans notre « Most Wanted » de 2012. On a hâte de pouvoir mettre la main sur une version encore plus aboutie et même de se faire un avis définitif sur cette belle surprise de la GamesCom.