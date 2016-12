Preview : Lara Croft and the Guardian of Light

Découvert à l'hiver dernier, la nouvelle aventure de Lara Croft a suscité dès les premières images un grand nombre d'interrogations, notamment sur le chemin que prenaient les développeurs avec ce nouveau titre., nouveau détenteur de la franchise, nous a convié dans ses locaux parisiens, afin de nous éclaircir sur les intentions du studio, en charge de ce nouveau projet.Que les joueurs et fans des épisodes en support physique se rassurent, il ne s'agit pas ici de porter totalement la série sur plate-forme dématérialisée, ni même de créer un spin-off à la première trilogie, scénaristiquement parlant. Cette nouvelle licence, nommé(et oui !) est une pure alternative dématérialisée à. Développé par une jeune équipe toujours au sein de, cet épisode vous proposera de prendre part à une des nombreuses explorations de l'aventurière. Vous ne serez pas seul pour affronter les divers dangers et monstres qui vont obstruer votre passage, puisqu'un second personnage implémenté au scénario vous viendra en aide, au cas où vous décideriez de partager l'aventure en coopération.Le jeu se déroule à la façon d'un-like où les tranchages de monstres à coup de d'épée, de hache, de lance, de machette et autres sorts magiques sont ici remplacés par d'intenses gunfights, vous proposant de prendre en main les gâchettes de multiples flingues tels que les célèbresde la série, mais également un duo de mitraillettes, voir même des lance-roquettes (et plus encore). Mais si vous êtes du genre combats au corps-à-corps, certaines armes blanches vous seront alors proposées, comme divers modèles de lances qui en plus de vous permettre d'embrocher vos assaillants, vous donneront la possibilité, en les plantant sur certaines parties du décor et en combinant une série d'acrobaties, d'atteindre des caches secrètes ou de résoudre quelques énigmes.Le titre se tourne résolument vers l'action, proposant une succession de combats et d'effets visuels dans tous les sens pour un résultat très réussi. Toujours à la manière d'un hack'n slash, les monstres que vous allez rencontrer deviennent au fur et à mesure de votre progression de plus en plus imposants et disposent de sorts magiques dévastateurs pour protéger le temple où ils résident. Le jeu comporte deux types de boss, ceux qui sont aléatoires et que vous retrouverez en voulant chercher tous les secrets du jeu, bien entendu ceux de fin de niveau. Ces derniers sont bien évidemment les plus coriaces et sont destinés à vous faire de plus en plus suer. Les techniques pour mettre un terme à leur règne sont multiples et vous proposeront d'user du level design. En effet tout ne repose pas sur un point faible à déceler sur la bête en question, mais souvent à une utilisation intelligente de la zone de jeu.Le titre se joue sur un seul angle de caméra, façon 3D isométrique, un des points qui a laissé de nombreuses questions en suspend quant à la jouabilité du titre à la longue. Rassurez-vous, lors de notre session en coopération, cela n'a en tout cas posé aucun problème. Ce système permet aussi de nous proposer des décors fins et riches en détails, de quoi en faire une petite réussite technique et artistique même si on attendra évidemment la version définitive pour confirmer ce point.Il ne sera pas uniquement question de parcourir les niveaux d'un point A à un point B puisqu'il faudra aussi effectuer de nombreuses recherches afin de déceler l'ensemble des artefacts qui sont dissimulés dans les différents niveaux. Ces trésors vous permettront de trouver des armes vous facilitant la tache votre aventure, bien qu'ils ne soient évidemment pas obligatoires pour la terminer. Les développeurs ont aussi ajouté quelques éléments de RPG, avec la possibilité de gagner en expérience et de faire évoluer vos capacités. Pour terminer sachez que trois niveaux de difficultés peuvent être sélectionnés, afin d'adapter le challenge à vos capacités.