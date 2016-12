Preview : Red Dead Redemption (X360)

Rockstar nous avait permis il y a déjà quelques semaines de poser nos yeux sur leur dernière grosse production,. Soucieux de la qualité de leur produit, ils ne nous avaient pas encore autorisé à poser nos mains dessus, préférant nous frustrer en nous énumérant les nombreuses possibilités de gameplay dont le titre dispose. Il aura fallu attendre ce début d'année pour enfin le toucher de nos propres paluches.Avant de passer à la sensation de jeu, énumérons les quelques dernières nouveautés que nous avons pu découvrir, notamment autours d'un scénario et surtout un univers qui ne cesse de nous éblouir. Amateurs des plus grands films de western aux ambiances particulières, des personnages à caractères forts, ce jeu est fait pour vous. En plus d'utiliser un background trop rare dans le monde du jeu vidéo, les développeurs de chez Rockstar nous offre un véritable petit univers unique en sons genre. Vous allez incarner un cowboy hors-la-loi dans la plus grande tradition des méchants. Le genre de mec avec qui il ne vaut mieux pas avoir à faire. Pendant longtemps il a fait parti de la plus terrible bande que le Far West est connu. Malheureusement lors de leur dernier sale coup, John (de son prénom) s'est fait coffrer. Aujourd'hui il devra sauver sa famille qui a été capturé par des agents de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom du FBI. En effet ces derniers ont fait emprisonner ses proches, afin que John réunissent ses anciens partenaires et les livre aux autorités, trop faibles et impuissantes pour les arrêter eux même. C'est dans ce contexte sans principe des valeurs que l'aventure débutera.Lors des quelques missions que nous avons pu jouer, nous avons pu constater l'énorme travaille apporté à la mise en scène. Chaque personnage dispose d'un charisme qui lui est propre, d'une façon de parler, d'accent particulier et d'une gestuelle unique qu'il s'agisse de notre cowboy, des autres personnages principaux ou même des seconds rôles. Un climat de tension quasi permanent semble être au rendez vous avec une odeur de poudre prête à exploser à tout moment qui nous promet de grands moments et de nombreux passages à en devenir cultes tout au long de l'aventure.Le jeu ne dépaysera pas les joueurs de la série Grand Theft Auto sur les consoles de l'actuelle génération, puisque une fois le jeu en main, on y retrouve nos repères en quelques secondes. Une sensation parfois un peu trop similaire puisque l'on peut y constater aussi les même petit défauts, à savoir principalement un souci de caméra qui a du mal à se synchroniser entre le personnage et l'action qui l'entoure. Il est encore assez tôt pour juger réellement de tout ça mais espérons juste que nos critiques seront prise en compte pour que les développeurs nous corrigent cela. Cette petite session nous a permis de mieux comprendre comment fonctionne certains éléments cités dans lors de la première présentation et pour commencer les fonctions propres aux chevaux. Rappelons que vous pourrez acheter ou dompter un cheval pour en faire votre compagnon de routes. A l'instar des différents modèles de véhicules pour un GTA, il existe ici plus d'un cheval différents des caractéristiques propres à chacun : vitesse, robustesses, endurances, etc. Autre fait intéressant et qui rejoint la variété importante, c'est l‘humeur de votre monture. Pour qu'il vous obéisse bien sagement sans rechigner, évitez les chemins étroits et privilégiez les routes. Ces animaux nobles détestent devoir se retrouver les sabots sur les rochers ou leur peau égratignées par les cactus. Si vous venez à maltraiter votre cheval, il aura une réaction nerveuse en essayant de se débarrasser de son cavalier, il ruminera, bougera de plus en plus fort, vous empêchant de mener à bien vos déplacements. A éviter donc surtout lors de courses poursuites ou si vous êtes en fuite. Un système bien pensé sur une idée originale propre à l'univers de ce titre.Pour bien comprendre comment se déroulent les actions suivantes, rappelons comment se composent les objectifs. Le jeu se divise en plusieurs objectifs majeurs qui se nomment chapitres. Ces derniers sont coupés en plusieurs missions. Les développeurs de Rockstar sont fidèle à leur réputation et le titre fourmille de petites idées qui forment un tout et offrent ainsi un gameplay tout particulièrement soigné.tout comme le dernier GTA n'est pas uniquement un jeu suivant une ligne droite scénarisée : ce n'est pas qu'un échange de poings, de coups de feu ou d‘insultes. On vous avez parlé d'événements aléatoires qui puissent se produire à tous moments sur la vaste zone de jeu. Lors de nos parties nous avons pu rencontrer deux de ses nombreux événements. Le premier, assez intéressant et se situant donc entre nous et la prochaine mission, était un combat entre des brigands et les hommes du shérif. Il est possible de passer au milieu sans prendre part à l'affrontement (ou de la contourner), mais vous pourrez aussi vous mêler de ce qui ne vous regarde pas en aidant soit les hommes de loi, sois les brigands. A l'issu de ce combat vous gagnerez un certain nombre de points de réputation, avec alignement bon ou mauvais. Le second événement que nous avons pu rencontrer était lui propre à la nature : un groupe d'animaux défendant leur territoire et leur dîner, vous prenant ainsi pour le nouvel ennemi. Une fois encore, soit vous fuyez, soit vous combattez. Ces événements aléatoires renforcent l'attention que vous devez apporter au jeu lors de vos voyages et surtout ils apportent une vie à l'environnement.Revu par rapport à son homologue urbain, l'intelligence artificielle devous proposera de véritables combats dans la veine des grands classiques du western. Le jeu dispose d'ailleurs de plusieurs niveaux de difficulté (facile, normal et difficile) mais rien ne nous dit si un mode supplémentaire peut être présent ou déblocable une fois le jeu terminé. Notez qu'il sera possible entre chaque mission de changer la difficulté. Bref, tout ce que vous pouvez faire, vos adversaires pourront le faire. Lorsque vos assaillants se retrouvent en supériorité ils n'hésiteront pas à courir autour de vous, essayant de vous prendre à revers. Si par ailleurs vous êtes un as de la gâchette et que l'ennemi se retrouve en difficulté, il se cachera. Faites aussi attention aux décors : les snipers sont de fins tireurs et plutôt discrets et fourbes. Certains lieux, comme les mines, disposent de leurs lots d'objets interactifs et surtout explosifs avec par exemple barils et caisse de TNT. Cependant ces derniers ne vous sont uniquement destinés car si vous ne les utilisez pas, vos opposants ne s'en priveront pas. Les explosions donnent lieu à de puissantes déflagrations qui vous projetterons loin, utilisant de nombreux effets pour marquer le choc. Le temps de réflexion de l'ennemi est rapide et ils sont du genre assez susceptibles ou beaucoup trop méfiants : si vous dégainez votre arme, ayez plutôt la gâchette facile pour ne pas finir troué de balles en quelques secondes.Techniquement le jeu est toujours aussi beau et au fil des versions, il ne cesse de nous surprendre avec un vaste champ de vision, un superbe panorama sur les terres que nous allons pouvoir fouler, offrant ainsi une sensation de liberté accrue. Les personnages sont détaillés de la tête aux pieds et proposent tous un style propre à eux, John pouvant d'ailleurs figurer parmi les antihéros les plus charismatiques de ces dernières années. Impossible de donner parfaitement un avis sur la technique, qui toussote un peu par moment du fait qu'il s'agisse encore d'une version en développement et qu'il reste aux développeurs encore de longues journées de travail pour améliorer le frame rate et corriger les bugs. Ceci dit, vu l'immensité de l'aire de jeu, les détails et les nombreuses possibilités que le titre nous offre, la fluidité actuelle est déjà remarquable comparée à d'autres productions concurrentes ou face à un autre produit de la même maison, nous voulons bien entendu encore parler de GTA IV.