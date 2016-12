Preview : Red Dead Redemption (X360)

Comme la série des Grand Theft Auto, venant de la même enseigne,est un jeu à monde ouvert avec la particularité de se dérouler dans l'univers des Western ! Un univers très peu exploité dans le jeu vidéo, souvent utilisé pour des productions de FPS, comme Outlows,ou dernièrement. La présentation à laquelle nous avons pu assister, ne nous a pas permis de prendre le jeu en mains, mais uniquement de suivre environ 45 minutes de jeu bien fourni avec un lot conséquent d'informations. Effleuré juste avec les yeux, on en salive d'avance.Le jeu se déroule à l'aube du 20ème siècle avec l'arrivée de nouvelles technologies et la fin de l'Ouest sauvage, plus précisément pendant la révolution mexicaine. Vous allez incarner John Marston, ancien hors-la loi reconverti en chasseur de prime qui va partir à la recherche de ses anciens compagnons de routes. Pour nous en mettre plein la vue dès le début, on nous annonce la surface de jeu la plus grande jamais créée chez Rockstar, soit au-delà de celle fournie pour le jeu GTA San Andreas. On arrive donc sur un morceau choisi de cette map où la profondeur de champs est tout bonnement incroyable. On peut se déplacer sur ces trois territoires comme bon nous semble, sans aucune coupure par un quelconque temps de chargement. Et on continu dans les annonces extraordinaires, puisque les développeurs travaillant surqualifient le titre d'être la nouvelle étape des jeux bac à sable. Une révolution du genre, ni plus ni moins. Les trois zones de jeu que vous allez pouvoir découvrir à dos de cheval sont réparties en deux territoires américains et l'un mexicains. Autant vous dire que cela va offrir une certaines variété dans l'environnement et va naître de cette ambiance poudrière une véritable guerre civile, théâtre de vos aventures où le héros, ou plutôt l'antihéros devrions nous dire, aura une réelle implication.En effet vous pourrez choisir votre lignée, mais ça ne s'arrêtera pas à la simple évolution gentille ou méchante, comme peut le proposer de nombreux jeux. Non, vous aurez un niveau d'honneur et un niveau de respect, deux jauges bien distinctes l'une de l'autre. A vous de choisir l'ombre ou la lumière selon votre caractère. Cet alignement se fera avec une succession de choix dans vos actes, comme par exemple ramener un prisonnier en fuite vivant ou mort. La prise de prisonnier se fera dans la plus pure tradition des cowboys, en chevauchant fièrement votre monture et au lasso, comme dans tout bon Western digne de ce nom. Attention cependant à que votre corde ne lâche pas. Si vous n'êtes pas du genre habile vous pourrez toujours abattre le cheval de votre cible et l'immobiliser une fois au sol. Pour trouver les fugitifs, rien de plus simple : il vous suffira de lire les différentes affiches de recherche dissimulées un peu partout. On nous annonce de nombreux événements non scriptés qui jailliront par surprise sur l'immense zone de jeu. Si certaines missions de l'histoire seront certes scriptées, il sera possible que des objectifs secondaires apparaissent alors que vous réalisiez d'autres missions, comme escorter ou ramener un prisonnier. La carte immense recèle de trésors à chercher, à l'aide de cartes à acheter et on nous promet bon nombre de collectibles dit utiles pour améliorer votre cowboy. Sachez que prendre part à certaines de ces missions pourront directement influencer la trame principale du jeu, comme quoi même en étant secondaires elles pourront être liées à l'aventure.Une véritable évolution du personnage sera possible, en apprenant de nouvelles compétences, en achetant ou en découvrant de nouvelles armes. Idem pour le système de sauvegarde qui ne sera possible qu'en dehors des villes. Vous allez devoir établir un campement pour y passer quelques heures, afin de vous remettre en forme. Si au début de l'aventure, vous aurez évidemment un camp de fortune, vous pourrez (au fur et à mesure que vous gagnerez de l'argent) l'aménager, faire des provisions et récupérer des munitions. Chaque campement monté sur la carte sera automatiquement sauvegardé et vous n'aurez qu'à y revenir pour enregistrer votre partie. L'ensemble du monde est incroyablement vivant que ce soit dans les villes, avec la milice qui se prépare à la guerre ou dans les terres avec toute une variété d'animaux. Exemple des chevaux qui seront votre moyen de locomotion principal. Il y a plusieurs types de cheval différent, proposant chacun des caractéristiques propres en robustesse, en endurance ou en force. Une fois votre monture attrapée, il faudra aussi savoir la maitriser. Ne cravacher pas trop fort, sinon cette dernière vous dégagera vite fait bien fait. Pour faire attention une jauge bleue s'affiche afin de vous notifier de l'humeur de votre cheval. Une fois adopté, vous serez inséparable, jusqu'à ce que quelqu'un le tue. Mais à n'importe quel moment de l'aventure et même si vous l'avez laissé assez loin de votre position actuelle, un seul coup de sifflet et votre Jolyrappliquera au gallot.Votre destrier sera l'atout important pour fuir, quand vous serez recherché. A la même manière qu'un GTA, vous pourrez être pris en chasse lorsque vous effectué une mauvaise action au vue des autorités locales. Cependant échapper à ces derniers et retrouver la tranquillité ne sera pas aussi simple qu'à Liberty City. Dès le moment où vous allez commettre une affection, un logo Wanted va apparaitre sur l'écran. Tant qu'il est coloré de rouge, vous serez activement recherché. Une fois ce dernier décoloré, alors une prime sera mis sur votre tête, mais les recherche seront faibles et vous pourrez vous balader plus ou moins librement, toujours en restant sur vos gardes, dans les contrées de l'ouest. Pour obtenir clémence, il vous faudra obtenir une lettre de grâce. Ces lettres s'obtiennent grâce à certaines missions. Une fois la mission réussie, vous aurez la lettre en votre possession, mais vous ne serez pas gracier pour autant. Il faudra vous rendre dans un bureau afin de la faire valider. Vous pourrez afin de forger votre réputation, garder l'avis de recherche autant de temps que vous le souhaitez, voir même tout le jeu. On y voit clairement là une initiative novatrice allant dans le sens du discours que tiennent les développeurs sur une nouvelle étape de ce type de jeu. On est après cette démonstration bien curieux de savoir, ce que nous réserve Rockstar pour le reste du jeu.