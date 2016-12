Preview : Red Steel 2

Après un premier épisode plus que jamais critiqué pour ses promesses non-tenues,tente de corriger le tir avec le développement du très attendul'univers des yakuzas, et asiatique, cette suite n'a finalement de lien avec le premier opus que son nom. Car cette fois-ci, l'éditeur nous entraine en plein far west dans la peau d'un cow-boy solitaire. Dès le début de la démo, l'aventure commence alors que vous êtes pied et point lié et qu'un véhicule s'amuse à vous trainer le long de la route. Pas grand-chose à faire dans cette scène, la console fait tout à votre place, mais vous pouvez tout de même découvrir les environnements du jeu.Car ce qui choque le plus, c'est l'aspect graphique.laisse complètement tomber le réalisme de, et fait la part belle au cell-shading. Pas aussi subtile qu'un The Legend of Zelda : The Wind Waker, mais tout aussi sympathiques, les graphismes donnent un vrai cachet grâce à un style unique. Qui plus est, si l'ambiance est bien moins détaillée, cela permet au titre d'éviter l'aliasing. Pas vraiment le plus beau jeu de la console, mais l'on est tout de même agréablement surpris par le changement opéré.Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le gameplay. Car le principal défaut derésidait dans sa jouabilité imprécise et son manque cruel de dynamisme. Visiblement pour cette démo, les développeurs ont corrigé les défauts et nous offre une compatibilité totale avec le Wii Motion +. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un petit appareil créé paret qui s'enfile dans la Wiimote afin de la rendre plus précise et plus réactive. Une chose est sure, c'est que le travail est presque parfait. Certes, ça rame un peu lorsque vous vous débattez avec votre Wiimote contre de nombreux ennemis, mais le manque d'optimisation sera corrigé d'ici la sortie du jeu, récemment repoussée à l'année prochaine. De plus, le titre est très linéaire : vous n'avez pas vraiment le choix du chemin à suivre, bien qu'il ne s'agisse pas d'un shoot-rail. Au travers du village de l'ouest américain, vous disposerez de deux armes pour débuter, pistolet avec lequel vous devrez viser vos ennemis avec la Wiimote, et le sabre. Ce dernier est facilement maniable et correspond assez bien aux mouvements que vous effectuez devant votre écran.On regrettera le fait qu'il n'y ait pas de sang (grand public oblige) et que les ennemis disparaissent dans un clignotement peu convaincant, mais l'intérêt n'est pas là. Il réside dans le fait que selon les assaillants que vous attaquerez, la façon de jouer sera différente. Par exemple, contre un adversaire commun, il suffira de lui tirer dessus, d'autres en armures vous demanderont de trancher dans le vif, alors que les gros boss, disposeront d'un point faible. Dans la démo, il s'agissait de tourner autour de lui, afin de l'attaquer par derrière jusqu'à la mort.se veut aussi plus sportif, il ne suffira pas de légèrement bouger le poignée, pour trancher vos ennemis, vous devrez littéralement agiter tout votre corps pour que le mouvement au sabre se fasse correctement.