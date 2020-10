DBZ Kakarot : quelques visuels du deuxième DLC DBZ Kakarot : quelques visuels du deuxième DLC

En attendant un trailer qui ne devrait plus tarder puisque ce DLC est attendu dans les semaines à venir, voici quelques visuels pour Dragon Ball Z : Kakarot – A New Power Awakens Par 2, deuxième et dernière partie du Season Pass qui reprendra les grandes lignes du film « La Résurrection de F » avec donc le mode SSB pour Goku/Vegeta, Golden Freezer et des batailles à grande échelle mettant en place un nouveau système « Z Combinations ».



Quelle que soit la date de ce DLC, il sera accompagné d'une MAJ gratuite ajoutant un véritable jeu de cartes jouable en ligne, avec classement et tournois mensuels.