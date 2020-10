Borderlands 3 s'offre un Season Pass 2 Borderlands 3 s'offre un Season Pass 2

On s'y attendait : le retour de Borderlands 3 sur Next Gen avec une upgrade gratuite (pour du 4K/60FPS et split-screen 4 joueurs) a donné envie à Gearbox d'ajouter une nouvelle couche au suivi avec un Season Pass 2 prévu le 10 novembre.



Concrètement, ce Pass 2 débutera donc à la date indiquée avec tout d'abord le DLC « Designer's Cut », suivi en 2021 de l'extension « Director's Cut » dont les premières informations ont commencé à être lâchées.



DLC Designer's Cut :

- 10 novembre

- Nouvel arbre de compétences pour chaque personnage

- Nouveau mode de jeu nommé « Arms Race »



DLC Director's Cut :

- Printemps 2021

- Au moins un nouveau mode



Les arbres de compétences seront présentées le 20 et 22 octobre, suivi le 29 octobre qu'un Live pour dévoiler le mode Arms Race.