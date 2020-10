Destiny 2 : le patch Next Gen pour le 8 décembre Destiny 2 : le patch Next Gen pour le 8 décembre

Si Destiny 2 : Au-Delà de la Lumière sera bien présent au lancement de la nouvelle génération (également sur PC/PS4/One), on apprend que malgré les efforts de Bungie, le patch purement Next Gen devra lui attendre quelques jours supplémentaires, plus précisément le 8 décembre avec upgrade gratuite.



Comme le monde le visuel ci-dessous, les possesseurs d'une deux nouvelles consoles passeront donc au combo 4K/60FPS (sauf sur Series S, forcément) avec de meilleurs temps de chargement mais aussi le réglage du FOV, ce qui n'est pas commun sur console.



Rappelons enfin que titre sera dans tous les cas cross-play et que les abonnés Game Pass pourront récupérer Destiny 2 : Au-Delà de la Lumière « gratuitement » dès le 10 novembre.