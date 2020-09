Une démo pour Kingdom Hearts : Melody of Memory

Square Enix n'avait d'informations supplémentaires à apporter surpour son Live TGS, hormis qu'une démo gratuite arrivera sur tous les supports (PS4, One, Switch) au milieu du mois d'octobre. Voilà.Le jeu complet sortira lui le 13 novembre, donc en plein milieu des Next Gen, mais sans versions Next Gen (il y a toujours la rétrocompatibilité heureusement).