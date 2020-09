Crash Bandicoot 4 : des modes multi en bonus

On pensait avoir fait le tour de l'actualité surqui a d'ailleurs accueilli son trailer de lancement avant l'heure, mais Activision nous réservait une surprise de dernière minute : nous aurons également droit à des modes multi en bonus.Plus précisément, on parle de deux modes compétitifs (un où il faut aller le plus rapidement, l'autre où il faut briser le plus de caisses possibles) et un autre qui permettra de traverser la campagne en coopération jusqu'à quatre en switchant (on attend un peu de voir l'intérêt…).L'article d'IGN Spain dévoilant tout cela ayant été posté à l'avance, quelque chose de plus complet avec un trailer devrait tomber sous peu.- Comme prévu, la vidéo de présentation.