Skull & Bones attendra 2021 pour faire son retour

Véritable arlésienne d'Ubisoft et on ne parle même pas de Beyond Good & Evil 2, le projet Skull & Bones annoncé il y a plus de trois ans continuera de prendre tout son temps puisque l'éditeur préfère prévenir de suite qu'il ne sera pas au programme du second Forward de ce soir, rajoutant même qu'on ne le verra pas cette année, tout simplement.



La promesse est donc pour 2021, au moins pour son retour dans l'actualité, les équipes rappelant que le projet a bien évolué depuis son idée de base au point que certains se demandent si l'on pourra maintenant évoluer à pied au lui de manipuler uniquement notre navire et sa flotte. Dans tous les cas, la politique de base reste la même : ce sera un jeu à service, amené à avoir du nouveau contenu et des events pendant plusieurs années.