Shiren the Wanderer 5 daté sur PC et Switch

Tout le monde n'a pas forcément eu l'occasion de le faire sur DS ou PS Vita, alors sachez donc que vous aurez de nouveau l'occasion de pouvoir vous mettre à(avec ses donjons en bonus), l'une des références du genre qui reviendra donc le 2 décembre sur PC et Switch, malheureusement toujours sans la moindre traduction FR puisque les seules langues annoncées sont l'anglais (heureusement), le japonais et le chinois.Pour la version boîte, il faudra passer par l'import japonais avec un tarif avoisinant les 30€ HT et ajoutant un livret de 60 pages.