Cinq ans après son annonce, Lords of the Fallen 2 a enfin une équipe de développement Cinq ans après son annonce, Lords of the Fallen 2 a enfin une équipe de développement

Cinq ans après son annonce et accusant déjà 3 ans de retard sur la période initialement annoncée, l'arlésienne Lords of the Fallen 2 voit son chantier prendre forme. Il était temps.



CI Games annonce en effet avoir spécialement mis en place un nouveau studio découpé en deux filiales (Barcelone et Bucarest), nommé « Hexworks » et donc en charge de développer la suite de celui qui fut l'un des premiers « Souls-like », et qui compte bien maintenir cette direction.



Encore une fois, inutile d'être pressé puisque les actuels 25 membres du studio ne sont au charbon que depuis quelques semaines et on ignore encore si la team est amenée à grossir, et si CI Games tentera (comme ils l'avaient déclarés au départ) de rameuter quelques tiers en soutien pour faire avancer les choses.



Dans tous les cas, on rappelle que Lords of the Fallen 2 a officiellement été annulé sur PlayStation 4 et Xbox One, et sortira « un jour » sur PC, PlayStation 5 et Xbox SX.