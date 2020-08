Tell Me Why bénéficiera ''prochainement'' d'une MAJ ajoutant un doublage FR Tell Me Why bénéficiera ''prochainement'' d'une MAJ ajoutant un doublage FR

Partenariat entre Microsoft et Dontnod, le jeu narratif Tell Me Why a débuté sa carrière avec la récente mise en ligne du premier épisode, les deux autres devant respectivement suivre cette semaine et celle à venir.



Mais bonne surprise pour les plus patients qui pour certains comptaient déjà attendre que les trois chapitres soient disponibles pour se lancer : en attendant encore « quelques semaines ou mois » (un peu long oui), une MAJ gratuite viendra ajouter un doublage français dit « prometteur ».



Arnaud de Pischof, producteur exécutif, en a profité pour indiquer que la VF aurait dû être présente dès le départ (il y a néanmoins les sous-titres) mais que le Covid-19 et les problématiques liées, donc les phases de doublage, ont poussé l'équipe a reporté l'option.