Crash Bandicoot 4 : les stages bonus ''Flashback''

De Crash Bandicoot 4 : It's About Time, nous ne sommes pas repartis avec grand-chose ce soir hormis l'annonce de la présence de niveau « Flashback », qui seront en faite des séquences 2D nous renvoyant vers le feeling des bonus de la trilogie d'origine, et ce n'est pas pour rien : ces stages auront rapport avec les expérimentations faites par Neo Cortex sur Crash et Coco.



C'est tout. RDV le 2 octobre pour les découvrir vous-mêmes, sur PlayStation 4 et Xbox One.