Crysis Remastered sortira ce vendredi sur PS4 Crysis Remastered sortira ce vendredi sur PS4

Uniquement disponible sur Switch pour le moment, Crysis Remastered qui avait été reporté sur les autres supports pour répondre à divers critiques arrivera donc finalement ce vendredi sur le PS Store comme vient de l'affirmer la chaîne officielle PlayStation Access qui n'a visiblement pas voulu attendre le communiqué du développeur.



Probable que la Xbox One et le PC seront également concernés par cette date, et reste à voir si du taf a été fait sur le rendu par rapport au premier trailer, sans que l'on ait trop d'espoir pour seulement quelques semaines de report.