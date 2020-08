Flying Wild Hog : un deuxième projet en 2021, en plus de Shadow Warrior 3

Alors que la première présentation dea fait forte impression, le studio Flying Wild Hog a profité de son quota élevé d'employés (250, répartis en trois studios) pour concevoir un deuxième projet en secret qui sera cette fois édité par Jagex et non Devolver.On parle d'un action-RPG sauce SF qui prendra le risque de se placer dans l'arène déjà bondée des expériences multi à suivi, tournant sous Unreal Engine 4 et dont la bêta débutera au premier trimestre 2021 sans support annoncé pour le moment même si l'on s'imagine que seul le PC sera concerné dans un premier temps.Faute de mieux pour le moment (on n'a même pas le titre du projet), on vous remet le trailer d'annonce de, également prévu pour l'année prochaine, toujours sur PC.