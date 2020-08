Le Donjon de Naheulbeuk prend encore du retard

A une dizaine de jours de son lancement attendu de longue date, l'adaptation sauce T-RPG dudoit revoir ses plans pour quelques finitions de dernières minutes, et les développeurs préfèrent annoncer un report au 17 septembre, toujours en exclusivité sur PC.Un titre toujours non annoncé sur consoles et qui promet de revivre l'exploration du fameux donjon de la Saison 1, avec toujours les sept glandus qui pourront être rejoints par des alliés optionnels, dont le Ménestrel tiré de l'oeuvre, et des inédits comme la Paladine et la Prêtresse.