Fall Guys : Mediatonic évoque le suivi, de nouvelles options et peut-être d'autres supports Fall Guys : Mediatonic évoque le suivi, de nouvelles options et peut-être d'autres supports

Alors que Fall Guys vient d'accueillir une MAJ offrant un nouveau stage ainsi que divers correctifs, le concepteur Joe Walsh s'est adressé à GamesRadar pour indiquer que la petite équipe de 25 employés comptaient bien rendre l'expérience de plus en plus massive avec à chaque saison plusieurs nouveaux stages, mais également des MAJ moindres en cours de route qui proposeront gratuitement de nouveaux costumes et « de nouvelles choses à débloquer ».



Les discussions sont également en cours en fonction des retours de la communauté, notamment la possibilité de voir un jour ou l'autre un mode Escouade, mais également du cross-play. Dans le même ordre d'idées, Mediatonic s'engage à analyser les demandes pour d'autres versions, par exemple Xbox One et Switch, sans oublier la nouvelle génération à venir.



Pour rappel, Fall Guys s'est offert un lancement record sur Steam pour un produit Devolver avec 2 millions de ventes en moins d'une semaine. Sur PlayStation 4, selon GameStat, plus de 8 millions de joueurs ont déjà tenté l'expérience (aidé par l'offre PS Plus).