Space Channel 5 VR : le collector LRG

Limited Run Games dévoile en détails la future édition collector deavec une fois encore un packaging qui a franchement une belle gueule, incluant surtout une deuxième boîte version Dreamcast, un accessoire pour décorer notre PS Move et un Spinner dont on se serait peut être passé.Les précommandes seront ouvertes demain sur le site de l'éditeur, aux alentours de 19h00 et pour l'équivalent de 74,99$.