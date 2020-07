[Rumeur] Les 5 autres DLC de One Piece PW4 [Rumeur] Les 5 autres DLC de One Piece PW4

Alors que le premier pack spécial Whole Cake Island est disponible depuis quelques jours, les six ou plutôt cinq derniers personnages DLC de One Piece : Pirate Warriors 4 ont potentiellement été leakés avec l'apparition de l'identité de chacun dans la data de la dernière MAJ.



On savait donc déjà pour X-Drake qui devrait faire partie d'un pack « Génération Terrible » proposant le trio suivant :



- X-Drake

- Urouge

- Killer



Quant au dernier pack, ce serait comme prévu pour Wano :



- Kinemon

- Oden

- Kiku



La totalité arrivera d'ici la fin de l'année et reste à Bandai Namco de confirmer tout ça.