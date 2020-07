Le prochain Moon Studios (Ori) chez Private Division Le prochain Moon Studios (Ori) chez Private Division

Tout en s‘attelant sur une mise à jour SX de Ori and the Will of the Wisps, l'équipe éparpillée de Moon Studios planche en secret sur son action-RPG qui ne sera cette fois pas entre les mains de Microsoft (et donc PC/SX uniquement) puisqu'on apprend que c'est le label « Private Division » de Take-Two Interactive qui se chargera de l'édition, supposant donc une sortie sur la plupart des supports au bon gré du développeur.



Il faudra en revanche faire preuve de patience avant d'en voir la couleur vu que Ori 2 n'est disponible que depuis quelques mois.