Naruto to Boruto aura droit à une Saison 3

Il y a des signes qui ne trompent pas et il faut donc croire que deux ans après sa sortie, le pourtant mitigédoit garder une certaine communauté dont une partie est prête à acheter chaque nouveau personnage en DLC : Bandai Namco annonce prolonger le suivi avec une Saison 3, et évidemment le Season Pass qui va avec.On en ignore le contenu mais pour rappel, le premier Pass proposait 9 combattants (Jiraiya, Hiruzen, Orochimaru, Minato Namikaze, Tobirama Senju, Hashirama Senju, Tsunade, Obito Uchiha et Madara Uchiha) et 10 autres pour le Pass 2 (Zabuza Momochi, Haku, Onoki, Killer B, Sasuke Uchiha (Boruto), Ino Yamanaka, Might Guy, Naruto (Boruto) et Mei Terumi).Et pour les curieux, notez que le titre est encore disponible sur le Xbox Game Pass.