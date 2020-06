COD Warzone ajoute son mode 200 joueurs

On parlait justement à l'instant de Battle Royale et sachez donc quecontinue sa jolie carrière avec une nouvelle MAJ dans le cadre de la Saison 4, mais pas que puisque le multi dea également droit à du contenu neuf, gratuit dans tous les cas.- Arrivée du mode Quads à 200 joueurs (4 équipes de 50).- Arrivée du mastodonte (en récupérant le mini-gun dans un pack). Si le joueur meurt et se retrouve au goulag, il prend ce bonus et un nouveau pack apparaît sur la map.- Ajout des lunettes Spotter Scope pour marquer certains joueurs du clan opposé.- Nouvelle carte multi : Cheshire Pack.- Ajout du fusil semi-auto Rytek AMR- Arrivée du mode Team Defender (protection d'un unique drapeau).