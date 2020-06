Minecraft Dungeons : une date pour Jungle Awakens Minecraft Dungeons : une date pour Jungle Awakens

Nous savions que le premier DLC de Minecraft Dungeons sortirait le mois prochain et ce sera donc le plus tôt possible puisque Microsoft vient d'annoncer qu'il sera mis en ligne dès ce mercredi 1er juillet.



« Jungle Awakens » de son nom proposera 3 nouvelles missions et ses ajouts coté loot, ce qui ne fera pas de mal vu le contenu très faiblard du jeu de base, sachant que le Season Pass est vendu au doux prix de 9,99€. Il intégrera un deuxième DLC, Creeping Winter, prévu lui plus tard cette année.