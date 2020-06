Xbox Game Pass : les ajouts de fin juin Xbox Game Pass : les ajouts de fin juin

Petit point Xbox Game Pass avec quatre nouveaux ajouts pour terminer ce mois de juin, mais aussi de nombreux départs à ne pas oublier : il vous reste une semaine pour jouer et possiblement terminer les cités ci-dessous.



24 juin :

- Night Call (Xbox)



25 juin :

- The Messenger (Xbox)

- Streets of Rogue (Xbox)

- Observation (PC et Xbox)



Ceux qui quitteront le service ce 30 juin :

- Metro Exodus

- Metal Slug X

- Life is Strange 2

- Shadow Tactics

- Steamworld Dig 2

- The Flame in the Flood

- Battlefleet Gothic Armada

- Die for Valhalla