Need for Speed Heat : EA nous fait du teasing avec l'OST de NFS Underground

Ce soir se tiendra l'EA Play Live et comme pour faire monter la sauce, le compte Twitter officiel desemble nous teaser quelque chose en nous diffusant un extrait de « Get Low », morceau de Lil Jon considéré comme culte par les fans du premierLe logolaisse en revanche entendre un DLC plutôt que la présentation du prochain épisode (déjà signée Criterion) et on va désormais patienter encore quelques heures avant de tout savoir.