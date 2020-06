Dying Light 2 : Techland tente de rassurer quant à l'avancée du chantier Dying Light 2 : Techland tente de rassurer quant à l'avancée du chantier

Les choses semblent s'arranger pour le cas Dying Light 2 : sans forcément entrer trop dans les détails, le lead game-designer Tymon Smektala a déclaré que le chantier était actuellement dans sa dernière ligne droite, et que les estimations commencent à être faite en interne sur la reprise claire de la communication et la divulgation de la date de sortie.



De quoi rassurer après le gros rapport du site polonais « PolskiGamedev », attestant en début du mois dernier un développement assez chaotique par une suite de mauvaises décisions, et le départ en cours de route d'une cinquantaine d'employés, dont le très apprécié directeur technique Pawel Rohleder.