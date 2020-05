Xbox : Mojang devient Mojang Studios, et tease de possibles nouveaux projets

Même si Mojang est devenu (et restera) un membre de label Xbox Game Studios, la boîte a pris une telle importance qu'elle va devenir une véritable entité dans l'organigramme de Microsoft, pile pour son 11e anniversaire. On ne parlera d'ailleurs plus de Mojang mais de « Mojang Studios ».Par ce nouveau nom et ce trailer, Mojang Studios tient à faire entendre qu'ils prennent du galons et regroupent plusieurs studios éparpillés à travers le monde, qui continueront bien sûr de s'occuper de l'interminable suivi deet des spin-off associés, tout en bricolant des « idées de nouveaux jeux ».Les plus regardants auront d'ailleurs remarqué à 00:42, juste au dessus de la mention du film (dont on attend des nouvelles) la présence des termes « Nouveau Jeu 1 » et « Nouveau Jeu 2 ».