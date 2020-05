Le prochain LEGO Star Wars a une date

On commence doucement à se remettre de la dernière trilogie Star Wars mais Traveller's Tales vient nous rappeler qu'un certaindoit encore sortir et même qu'on vient d'avoir une date de sortie : le 20 octobre. Vu la période, certains se demanderont peut-être si ça sort sur PS5 et SX mais la Warner se garde bien de communiquer sur ce point, ne préférant pour l'heure que citer PC, PS4, One et Switch.Quant au jeu, hé bien il nous offrira la totale avec des centaines de petits bonhommes jouables (dont plusieurs skins d'un même perso, on est habitué) afin de couvrir les neuf principaux films de la franchise.