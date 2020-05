Jason Dill : Tony Hawk's fera bien son retour cette année, mais pas Skate 4 Jason Dill : Tony Hawk's fera bien son retour cette année, mais pas Skate 4

Ancienne star du skate, Jason Dill vient de balancer d'importantes choses lors du « Nine Club Podcast », révélant ouvertement qu'un nouveau Tony Hawk's sortirait bien dans le courant de l'année, ce qui ne fait qu'approuver plusieurs rumeurs à ce sujet, ces dernières évoquant notamment une sorte de compilation/remake des débuts de la série (décidément une routine chez Activision).



Et ce n'est pas tout car, mauvaise nouvelle cette fois pour les fans de Skate, Dill déclare avoir été contacté il y a une dizaine de mois par « des mecs d'EA » pour valider sa présence dans une version mobile de Skate 3 (dont on ignore si le chantier est encore en cours), chose qu'il a refusé après avoir compris qu'aucun « vrai » Skate 4 n'était en projet.



D'ailleurs sur ce point, l'homme ne mâche pas ses mots :



« Écoutez, personne ne veut de votre stupide version mobile de Skate 3. Faîtes déjà Skate 4. Juste faîtes-le, et je participerais à nouveau. Vous ne pourrez pas faire les mêmes chiffres de ventes que sur certains de vos autres jeux, mais vous pourrez le faire pour la culture qui saura vous rembourser plus tard. »



En gros, comprendre sur le dernier point que l'éditeur aurait un intérêt à redorer son blason auprès d'une certaine tranche du public qui l'ignore depuis que le catalogue tourne quasiment exclusivement à du sport, du FPS et des jeux à service.