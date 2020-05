Call of Duty : chaque nouvel épisode se connectera naturellement à Warzone Call of Duty : chaque nouvel épisode se connectera naturellement à Warzone

Dans une époque où le jeu à service est devenu une routine, on se demande depuis quelques années déjà pourquoi les Call of Duty et autre FIFA n'ont jamais cherché à emprunter cette tendance, à savoir un unique épisode par génération et des MAJ régulières, gratuites ou payantes selon l'importance. Bon la réponse, on l'a hein : chaque épisode se vend donc pourquoi se priver ?



Mais Activision s'est surtout dit qu'il n'y avait peut être pas besoin de faire un choix quand on pouvait adopter les deux politiques en même temps, et c'est ce qui se met aujourd'hui en place avec Call of Duty : Warzone, le Battle Royale déjà bien populaire (plus de 50 millions s'y sont essayés) qui pourrait bien devenir le pilier autour duquel gravite chaque nouveau cru, comme l'a expliqué le directeur narratif Taylor Kurosaki auprès de nos confrères de Gamergen.



De fait, nous aurons toujours un nouveau « Call of » chaque année, et on attend d'ailleurs l'annonce officielle du prochain dans les jours ou semaines à venir, mais Warzone ne sera lui pas remplacé : le souhait de l'éditeur est de faire perdurer ce mode F2P avec les années, se connectant naturellement aux différents épisodes pour gonfler son propre contenu. On peut dès lors estimer selon les rumeurs que le Vietnam sera non seulement le cadre du solo et du multi pour le chapitre de fin 2020 (avec ou sans Zombie), tandis que Warzone aura sa nouvelle carte dédiée, avec équipement et skins.



On en profite pour rappeler que ce Call of Duty : Vietnam serait un nouvel épisode dans le cadre « Black Ops », mais pas un reboot.