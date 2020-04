Autre report, et il va falloir s'y habituer, l'espèce de reboot/remake de(qui se nommera simplement ainsi) ne sortira pas le 5 mai comme attendu mais finalement pour le 1er juillet, toujours exclusivement sur PC.Un nouveau départ pour la franchise qui veut plus que jamais s'axer sur l'eSport et le principe jeu à service, avec la perspective de tout un tas de MAJ sur la longueur, et pourquoi pas un jour ou l'autre des éditions consoles étrangement non confirmées.