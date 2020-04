DBZ Kakarot : date du premier DLC (Pass) DBZ Kakarot : date du premier DLC (Pass)

Bandai Namco a enfin donné la date du premier vrai DLC de Dragon Ball Z : Kakarot, exclusivement inclus dans le Season Pass, et ce sera donc pour le 28 avril que les joueurs pourront se lancer à la rencontre de Whis et Beerus, le premier pour du training, le deuxième comme gros boss de Level 250, avec en passant le bonus de la transformation SSG pour Goku/Vegeta.



Par le nom du DLC (« A New Power Awakens – Part 1 »), on voit déjà arriver gros comme une maison le SS Blue pour la « Partie 2 » mais il faudra encore patienter pour avoir confirmation.