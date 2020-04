[Rumeur] Call of Duty 2020 sera bien un Black Ops, mais pas de reboot cette fois [Rumeur] Call of Duty 2020 sera bien un Black Ops, mais pas de reboot cette fois

Jason Schreier n'est plus chez Kotaku (Bloomberg désormais) mais il garde sa langue bien pendue et c'est interrogé par quelques uns des millions de fans de la franchise Call of Duty que l'homme n'a pas pu s'empêcher que le cru 2020 (donc fin d'année, comme d'habitude) sera bien inclus dans l'univers Black Ops, mais ne sera pas un reboot contrairement au récent Modern Warfare.



Ça parle plutôt d'un potentiel Call of Duty : Vietnam qui couvrirait l'essentiel de la guerre froide, renvoyant d'ailleurs à d'autres rumeurs sur le sujet dont :



- Un nouveau moteur fourni par Infinity Ward Poland.

- Une campagne solo évidemment.

- Toujours les DLC gratuits pour le multi et le retour des classes.

- Retour du mode Zombie en « plus sérieux ».

- Mode Zombie qui aura d'ailleurs son propre Battle Pass.



Pour rester dans le sujet, le coup du « c'est du Black Ops mais pas vraiment un reboot », ça a également été corroboré par les habituels bavards de la franchise (Charlie Intel et TheGamingRevolutions), qui ont ajouté à cela que le deal Sony avec Modern Warfare 2 Remastered (un mois d'exclusivité) serait renouvelé pour le futur mais encore non annoncé Modern Warfare 3 Remastered.