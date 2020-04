DBZ Kakarot va se mettre au card-game DBZ Kakarot va se mettre au card-game

Le dernier V-Jump vient nous apporter quelques informations sur le suivi de Dragon Ball Z Kakarot avec trois DLC à venir, dont deux déjà connus, malheureusement toujours sans aucune date pour chacun. Voici toujours.



- Le DLC payant « A New Power Awakens (Partie 1) » vous fera affronter Beerus au Level 250. Seuls 10 % des développeurs s'y étant essayés ont remporté la victoire.

- Le DLC tout aussi payant ajoutant de nouvelles musiques officielles arrivera « bientôt » et coûtera 1300 yens (entre 10 et 15€).

- Enfin, et c'est la nouveauté, une future MAJ gratuite proposera un tout nouveau mode de jeu mettant à l'honneur un vrai jeu de cartes, à collecter in-game (dont peut-être celles déjà proposées dans le jeu de base) en vue d'affrontements en ligne.