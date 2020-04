Bethesda : aucune conférence ''Digital'' en vue pour compenser face à l'annulation de l'E3 2020 Bethesda : aucune conférence ''Digital'' en vue pour compenser face à l'annulation de l'E3 2020

L'E3 est annulé, vous êtes déjà au courant, mais on sait que certaines pointures de l'industrie profiteront néanmoins de la fin du printemps pour balancer via des « Digital Event » des nouvelles de leur catalogue à venir, comme Microsoft et Ubisoft qui semblent aller dans ce sens, tandis que Nintendo et Square Enix ont également promis du neuf sans spécifier la période.



En revanche, il y en a un pour qui on ne s'attend plus à rien : après l'annulation de sa QuakeCon, Bethesda annonce que la période de juin ne verra pas débouler une conférence spéciale de compensation, ce qui est dommage pour un éditeur qui après un excellent retour (Doom Eternal) doit continuer à aborder les choses sérieuses avec Deathloop, Wolfenstein III, Starfield et un certain The Elder Scrolls VI.



Peut-être que le groupe a juste l'intention de poser ses fesses durant l'event de Microsoft (Sony, faudrait déjà savoir s'il y en aura un et quand), voit durant le pré-show de la GamesCom qui lui est maintenu, « quel que soit son format ».