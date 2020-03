Charts UK : entrée de NiOh 2 et un peuple qui se réfugie sur Mario Kart 8 Deluxe Charts UK : entrée de NiOh 2 et un peuple qui se réfugie sur Mario Kart 8 Deluxe

Avec un peu de retard pour d'évidentes raisons, GamesIndustry vient dresser son rapport de situation pour le territoire UK avec deux sorties d'importance, où l'on débutera par NiOh 2 qui malgré sa première place affiche une chute de 63 % des ventes par rapport au premier épisode, et pas sûr que le dématérialisé compense un tel écart.



De son coté, Ori and the Will of the Wisps démarre à la 13ème place mais on sait depuis un moment qu'il ne faut plus trop analyser les ventes de jeux Microsoft (Xbox Game Pass oblige), mais ça reste pourtant mieux que My Hero One's Justice 2 qui sur deux supports supplémentaires se contente de la 16ème position.



Enfin, un petit mot concernant la Switch où certains ont anticipé la crise actuelle : les ventes de la console sont en hausse, et celles de Mario Kart 8 Deluxe ont doublé (+108%).



1. NiOh 2 (N)

2. Mario Kart 8 Deluxe (+6)

3. Pokémon Donjon Mystère DX (-2)

4. Call of Duty : Modern Warfare (-2)

5. FIFA 20 (-1)

6. Grand Theft Auto V (-3)

7. The Division 2 (-2)

8. Luigi's Mansion 3 (+2)

9. Minecraft Switch (-2)

10. Mario & Sonic aux JO 2020 (+3)