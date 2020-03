[Rumeur] Saints Row The Third aussi sur PS4 & One

Personne en avait fait la demande mais sachez que le remaster de(donc le troisième épisode, déjà disponible sur Switch) devrait également faire route vers la PlayStation 4 et la Xbox One, et ce pour le 7 mai comme viennent de l'annoncer plusieurs revendeurs.Une manière pour THQ Nordic et Volition de gratter quelques billets supplémentaires en attendant le plat de résistance : on se doit de rappeler qu'un nouvel épisode bien inédit a été confirmé, sans être encore présenté.