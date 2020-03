Shenmue III : date du troisième DLC Shenmue III : date du troisième DLC

Deep Silver et Ys Net nous annonce que le troisième DLC de Shenmue III, « Big Merry Cruise » de son nom arrivera le 17 mars sur PC et PlayStation 4, ouvrant les portes d'un nouveau bateau de croisière ayant jeté l'ancre à Niaowu pour laisser Ryo profiter de son casino et se refaire autant en argent qu'en récompenses (dont des nouvelles tenues).



Trois visuels viennent illustrer la chose.