Le panel Sonic attendra finalement avril

Le 20 mars aurait dû être un point actu pour la franchise Sonic mais face à l'annulation de l'event SXSW (pour cause de Coronavirus comme vous vous en doutez), SEGA annonce le report de son panel pour courant avril dans un format modifié, signifiant que l'on passera probablement du direct à une simple vidéo pré-enregistrée.



Pour les fans, la chose est évidemment à surveiller de près vu que la franchise n'a pas donné de nouvelles depuis un petit moment (si ce n'est récemment Mario & Sonic aux JO ainsi que la version iOS), et que c'est durant ce même event que l'on a pu avoir les annonces de Team Sonic Racing (en 2018) et Sonic Forces (en 2017).



Un nouveau projet est d'ailleurs officiellement en chantier sans que rien n'ait encore fuité pour le moment.