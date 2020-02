Un DLC de défis pour Yakuza : Like a Dragon Un DLC de défis pour Yakuza : Like a Dragon

On n'a pas encore de date pour l'Europe (ça reste 2020) ni même pour la démo jouable (si elle arrive) mais sachez que du coté du Japon, Yakuza : Like a Dragon accueillera prochainement un DLC payant proposant les choses suivantes :



- New Game Plus

- Nouveau mode de difficulté (inaccessible au premier run)

- D'autres types de défis supplémentaires



On n'en saura pas plus pour l'heure et on retourne attendre un communiqué de SEGA et Koch Media pour notre coté de la planète, ces deux entreprises devant déjà nous faire plaisir le 31 mars (Persona 5 Royal) puis le 28 avril (Sakura Wars).