Charts UK : le coucou de Bayonetta & Vanquish Charts UK : le coucou de Bayonetta & Vanquish

Nous sommes toujours dans une période de calme coté sorties (vivement mars) et cela permet au bundle Bayonetta & Vanquish de se placer tranquillement à la dixième place, offrant quelques billets supplémentaires à Platinum Games dont on attend d'ailleurs une annonce dans la semaine.



Et faute de choses inédites, le classement voir le retour de quelques relatives vieilleries grâce à de fortes promotions, notamment Team Sonic Racing (+99%) et Forza Horizon 4 (+229%). Notons enfin que Dreams, même si absent du top 10 (15ème), s'en sort plutôt bien avec une baisse de seulement 20 % pour sa deuxième semaine, soit une bien meilleure performance que Yakuza Collection et Darksiders Genesis qui eux ont disparu du top 40.



1. FIFA 20 (=)

2. Call of Duty : Modern Warfare (=)

3. Grand Theft Auto V (=)

4. Star Wars Jedi : Fallen Order (=)

5. Minecraft (+2)

6. Mario Kart 8 Deluxe (=)

7. Team Sonic Racing (+15)

8. Forza Horizon 4 (Retour)

9. Luigi's Mansion 3 (=)

10. Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary (N)