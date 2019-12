The Elder Scrolls Legends mis à l'arrêt

Les jeux de cartes n'ont pas besoin d'être en surnombre pour que l'ombre de certains affecte sérieusement les autres. Eten paye le prix car sans pouvoir être considéré comme « mort », on sent néanmoins que le jeu vient d'aborder l'étape du « sursis », Bethesda annonçant la fin du suivi de son bébé dont il vantait encore les mérites à l'E3 dernier, signifiant l'annulation de l'extension annoncée et tout ce qui devait arriver ensuite.Pour autant, les serveurs resteront ouverts et une équipe restera en charge du support technique, ainsi que la mise en place de petits events pour maintenir les actifs restants.Notons d'ailleurs que le communiqué « oublie » de mentionner les versions consoles promises, mais on ne serait point choqué de les voir mises à la poubelle, surtout après la récente annonce de CDPR concernant lesur PS4 & One.