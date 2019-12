My Hero One's Justice 2 se date en occident My Hero One's Justice 2 se date en occident

Sans surprise, la sortie de My Hero One's Justice 2 se fera de manière plus ou moins mondiale puisque Bandai Namco vient de confirmer que le lancement occidentale interviendrait au lendemain du Japon, soit le 13 mars sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Une date pile entre les sorties des adaptations de One Punch Man (28 février), Fairy Tail (19 mars) et One Piece (27 mars) que les fans de My Hero Academia pourront découvrir cette suite qui gonflera le casting, reprendra le scénario là où le premier jeu s'est arrêté (All Might Vs All For One), tout en affinant le système de combat avec notamment la possibilité pour les soutiens de lancer des attaques « Plus Ultra ».